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Разнополым британцам разрешили «гражданское партнерство»

Общество

Более 3 млн пар в Великобритании живут вместе и имеют общее хозяйство без регистрации отношений

Лондон, 2 октября 2018, 15:29 — REGNUM  Возможность регистрировать гражданское партнерство вместо брака получили в Великобритании гетеросексуальные пары, тогда как прежде это позволялось гомосексуалистам. Об изменении в законодательстве сообщила премьер-министр Тереза Мэй, сообщает Sky News. Новая норма позволит защитить интересы разнополых пар, которые хотят взять на себя обязательства и оформить отношения, но не желают заключать брак. Теперь у гетеросексуальных и гомосексуальных пар — равыные возможности по вступлению в гражданские партнерства, отметила Мэй и напомнила, что именно она, будучи министром иностранных дел, дала возможность однополым парам оформлять отношения.

Отмечается, что более 3 млн пар в Британии живут вместе и имеют общее хозяйство, но не регистрируют отношения. Около половины из них вместе воспитывают детей. Как сообщало ИА REGNUM, изменения в семейном законодательстве произошли ранее в Индии. Там перестали считать уголовным преступлением связь с замужней женщиной. Теперь такие инциденты будет регулировать гражданское право.

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Внутренняя политика Великобритании
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