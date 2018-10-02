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На дорогах Литвы гибнут пешеходы без светоотражателей на одежде

Общество

В Литве бесплатно раздадут 20 тыс. светоотражателей

Вильнюс, 2 октября 2018, 15:29 — REGNUM  В Литве сегодня, 2 октября, стартовала акция «Будь видимым» во время которой жителям бесплатно раздадут порядка 20 тыс. светоотражателей для одежды, сообщили ИА REGNUM в министерстве транспорта и коммуникаций. Их будут распространять через почтовые отделения страны и почтальонов.

Согласно статистики дирекции автомобильных дорог Литвы, 38% всех погибших в ДТП в этом году в Литве — пешеходы. В 2017 году на дорогах погибло 68 пешеходов, 39 из них — в тёмное время суток. Ни у одного из них не было светоотражателей на одежде.

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Дорожно-транспортные происшествия
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