На дорогах Литвы гибнут пешеходы без светоотражателей на одежде

Вильнюс, , 15:29 — REGNUM В Литве сегодня, 2 октября, стартовала акция «Будь видимым» во время которой жителям бесплатно раздадут порядка 20 тыс. светоотражателей для одежды, сообщили ИА REGNUM в министерстве транспорта и коммуникаций. Их будут распространять через почтовые отделения страны и почтальонов.

Согласно статистики дирекции автомобильных дорог Литвы, 38% всех погибших в ДТП в этом году в Литве — пешеходы. В 2017 году на дорогах погибло 68 пешеходов, 39 из них — в тёмное время суток. Ни у одного из них не было светоотражателей на одежде.