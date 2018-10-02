Людей с ментальными нарушениями в Перми научат самостоятельности

Пермь, , 15:09 — REGNUM В Перми людей с ментальными нарушениями научат справляться с бытовыми задачами самостоятельно, без посторонней помощи. Для этого в городе открылись специальные курсы, которые авторы проекта назвали «Смогу жить сам», сообщает ОТР.

Стать участниками проекта могут ученики от 17 лет и старше. В течение трёх месяцев педагоги будут учить своих подопечных готовить пищу, пользоваться стиральной машиной, гладить одежду, убираться в квартире, а также другим навыкам, которые нужны для самостоятельной жизни. Например, ходить в магазин и платить за продукты.

«Если ребят правильно промотивировать и объяснить, то вполне они справляются с поставленными задачами», — поделилась педагог проекта «Смогу жить сам» Марина Губанова.

Всего в течение года на курсах смогут позаниматься 180 человек. Добавим, что финансирует проект региональное министерство соцразвития.