В 2019 году в Казахстане введут запрет на захоронение пластмассы

Астана, , 15:01 — REGNUM С 1 января 2019 года в Казахстане вступает в силу запрет на захоронение пластмассы, макулатуры, картона и стекла, сообщает 2 октября издание «Казинформ» со ссылкой на министра энергетики республики Каната Бозумбаева.

По его словам, с 1 января 2021 года вступит в силу запрет на захоронение строительных и пищевых отходов. Министр напомнил, что с 2016 года в республике запрещено захоронение на полигонах ртутных ламп, металлолома, отработанных масел, батарей и электроники.

Напомним, согласно концепции по переходу Казахстана к «зеленой» экономике, к 2030 году в республике планируется перерабатывать до 40% отходов. В 2018 году в Казахстане планируют переработать 11% отходов.

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