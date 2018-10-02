В Роструде поддержали наказание за мошенничество с пособием по безработице

Москва, , 14:46 — REGNUM В Роструде считают правильным наказание работающих без оформления граждан, получающих пособие по безработице. Об этом 2 октября журналистам заявил глава ведомства Всеволод Вуколов.

По его словам, в России «к сожалению, есть случаи» трудоустройства граждан без надлежащего оформления. Комментируя ситуацию с инцидентом в селе Ивантеевка Саратовской области, когда неофициально трудоустроенная женщина получала пособие по безработице, Вуколов подчеркнул, что пользование ею «определенными благами» «совершенно неправомерно».

«Всем рекомендую оформлять трудовые отношения», — подчеркнул глава Роструда.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин заявил, что повышение возраста выхода на пенсию не должно вызвать рост безработицы.

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