Вторник, 2 Октября 2018 года
15:22:30 МСК

В Роструде поддержали наказание за мошенничество с пособием по безработице

Общество

По словам главы ведомства, в России «к сожалению, есть случаи» трудоустройства граждан без надлежащего оформления

Москва, 2 октября 2018, 14:46 — REGNUM  В Роструде считают правильным наказание работающих без оформления граждан, получающих пособие по безработице. Об этом 2 октября журналистам заявил глава ведомства Всеволод Вуколов.

По его словам, в России «к сожалению, есть случаи» трудоустройства граждан без надлежащего оформления. Комментируя ситуацию с инцидентом в селе Ивантеевка Саратовской области, когда неофициально трудоустроенная женщина получала пособие по безработице, Вуколов подчеркнул, что пользование ею «определенными благами» «совершенно неправомерно».

«Всем рекомендую оформлять трудовые отношения», — подчеркнул глава Роструда.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин заявил, что повышение возраста выхода на пенсию не должно вызвать рост безработицы.

Читайте также: Топилин не ждет от пенсионной реформы всплеска безработицы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
«Теневая» занятость и борьба с ней
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить