Специалисты предложили создать в России сеть центров адронной терапии

Москва, , 14:44 — REGNUM Проект по созданию в России сети центров адронной (протонной и ионной) терапии под эгидой вузов и Национального медицинского исследовательского центра радиологии представили специалисты холдинга «Швабе» на Первом международном форуме онкологии и радиологии в Москве, сообщает 2 октября пресс-служба предприятия.

Заместитель гендиректора «Швабе» Иван Ожгихин пояснил, что программа по созданию сети центров адронной терапии отвечает необходимости оказания медицинской помощи онкобольным, а также соответствует словам президента России Владимира Путина о необходимости модернизации онкологических медицинских учреждений страны.

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На первом этапе реализации программы предлагается создать центры на базе Дальневосточного федерального университета, Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, Национального медицинского исследовательского центра радиологии и Новосибирского национального исследовательского государственного университета.

Отмечается, что в масштабах страны для обеспечения минимальной потребности потребуется создать 15 объектов. В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения на каждые пять миллионов жителей должно приходиться по одному центру на 3−4 облучательных комнаты. В холдинге убеждены, что успешная реализация проекта станет одним из факторов, которые будут способствовать увеличению ожидаемой продолжительности жизни к 2024 году до 78 лет, а также и снижению смертности среди экономически активного населения.

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