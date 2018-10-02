Сентябрь-2018 в Москве стал самым солнечным за 100 лет

Москва, , 14:41 — REGNUM В 2018 году в Москве первый осенний месяц — сентябрь оказался самым тёплым и солнечным за последние 100 лет. Обычно осенняя пора отмечается хмурыми днями с дождём, а в сентябре текущего года солнце светило в течение 206 часов, при этом норма — 147 часов, сообщили «Метеоновости».

Метеорологи отмечают, что такое большое количество солнечных дней повлияло на температурный режим. Так, температура воздуха поднималась до +15 в тени, это на 3,8 градуса выше нормы. На солнце в сентябре 2018 года столбики термометров поднимались выше 20−25 градусов.

До нынешнего рекорда по количеству солнечных дней был сентябрь 2014 года. Четыре года назад солнце радовало жителей Москвы 204 часа в месяц.

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Как сообщало ИА REGNUM, самая низкая за месяц температура воздуха была зафиксирована 30 сентября — 0,4 градуса ниже нуля, а самая высокая — 5 сентября, столбики термометров поднялись до отметки 26,4 градуса. Осадков в сентябре в Москве выпало немного больше положенного.

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