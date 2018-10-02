К концу рабочей недели в Москве выпадет четверть месячной нормы осадков

Москва, , 14:39 — REGNUM К концу рабочей недели в Москве может выпасть четверть месячной нормы осадков, сообщается на сайте Росгидромета.

Так, сегодня, 2 октября, в Москве прогнозируется до 1 мм осадков, столько же — завтра. В ночь на четверг ожидается до 8 мм, днем и в ночь на пятницу — до 5 мм. Таким образом, до конца рабочей недели в столице ожидается до 15 мм осадков при норме для этого месяца 59 мм.

Сегодня днем температура воздуха в городе составит +11…+13 градусов, по области — +9…+14. Ветер южный, юго-западный 4−9 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 743 мм рт. ст.

Напомним, ранее синоптики сообщили, что начиная со вторника 2 октября и до субботы 6 октября включительно в столичном регионе будут идти дожди как в дневное, так и в ночное время. Только в воскресенье, 7 октября, дождь прекратится.

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