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В Казахстане наградили лучших педагогов школ и колледжей

Общество

Размер денежной премии составил $6,62 тыс

Астана, 2 октября 2018, 14:24 — REGNUM  В Казахстане состоялось награждение победителей конкурса «Лучший педагог — 2018», сообщает 2 октября издание Informburo со ссылкой на министерство образования и науки республики.

В 2018 году победителями конкурса стали 48 учителей средних школ и 16 преподавателей колледжей. Все победители получили нагрудный знак «Лучший педагог 2018 года», сертификат и денежное вознаграждение 2,405 млн тенге ($6,62 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля председатель правительства Казахстана Бакытжан Сагинтаев заявил, что из государственного бюджета республики выделят 55,428 млрд тенге ($153 млн) на повышение заработных плат учителям.

Читайте ранее в этом сюжете: На повышение зарплаты учителям в Казахстане выделили более $150 млн

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Общее образование
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