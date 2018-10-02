Студентов Калужского университета научили пользоваться противогазом

Калуга, , 13:56 — REGNUM Практическое развертывание пункта выдачи средств индивидуальной защиты и экстренное одевание противогаза отработали студенты и сотрудники Калужского государственного университета (КГУ) им. К. Э. Циолковского на специальном мероприятии, сообщает 2 октября пресс-служба вуза.

Месячник культуры безопасности стартовал в КГУ 1 октября. Он предусматривает проведение информационных, профилактических и практических мероприятий на случай чрезвычайной ситуации.

В ходе второго дня представители вуза учились определять индивидуальный типоразмер средства индивидуальной защиты и использовать его. В мероприятии принял активное участие ректор КГУ Максим Казак. Всего обучение прошли свыше 104 сотрудников-руководителей подразделений университета.

Ранее в Калуге сообщили о сроках завершения строительства второй очереди Государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского — первого в мире и крупнейшего в России музея космической тематики.

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