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В тюрьмах Испании ликвидирована сеть вербовщиков ИГ*

Общество

*ИГ — «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Мадрид, 2 октября 2018, 13:53 — REGNUM  Сотрудники Гражданской гвардии Испании нейтрализовали сеть вербовщиков террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действовавших в 17 тюрьмах страны. Об этом пишет La Gaceta.

Отмечается, что всего в 17 пенитенциарных учреждениях были обнаружены 25 человек, осуществлявших вербовку других заключенных в члены террористического движения. По сведениям МВД Испании, среди 25 вербовщиков были несколько граждан Испании. Между собой члены «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) общались путем переписки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в отчете Департамента национальной безопасности Испании уведомили, что в ближайшие месяцы на территорию Испании могут прибыть 175 боевиков-исламистов.

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