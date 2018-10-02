Встряска на Ямале: землетрясение или снос долгостроя?

Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 13:48 — REGNUM Жители ямальского города Ноябрьска гадают о толчке, который быль зафиксирован в одном из районов города вечером 1 октября. Одни в социальных сетях высказывают мнение о сейсмической активности Ямала, другие выдвигают более реалистическую версию — долгожданный снос Ледового дворца, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Однократный толчок вечером 1 октября может быть взрывом газа в озерах. Такие взрывы сопровождаются легким землетрясением, предполагают учёные. Возле Ноябрьска есть озёра Ханто и Светлое, но ранее они «сейсмичностью» не страдали.

Что касается падения большой стены задуманного помпезным Ледового дворца, то время «землетрясния» совпадает с её сносом. И это не может не радовать, так как демонтаж долгостроя затянулся и должен был произойти ещё в середине сентября.

Напомним, реконструкция Ледового дворца в Ноябрьске стартовала в 2004 году. В течение восьми лет на объекте менялись проектировщики. На ветер улетели 118 бюджетных рублей. Подрядчик обанкротился. А Ледовый дворец был в итоге признан не подлежащим реконструкции.

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