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В структурах МВД Казахстана планируют увеличить лимит штатной численности

Общество

Предел штата в службе пожаротушения Казахстана уменьшат на 134

В структурах МВД Казахстана планируют увеличить лимит штатной численности
Иван Шилов © ИА REGNUM
Полиция Казахстана

Астана, 2 октября 2018, 13:39 — REGNUM  В подведомственных учреждениях министерства внутренних дел Казахстана планируют увеличить предел штатной численности, сообщает 2 октября агентство «КазТАГ» со ссылкой на соответствующий проект постановления правительства республики.

Согласно действующему законодательству предельная штатная численность составляет 87 684. Проект документа предлагает поднять штатную численность до 88 001,5, в том числе до 1230 лимит для территориальных госпиталей и поликлиник.

С 17 729 до 17 595 планируется уменьшить лимит службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября министр внутренних дел Казахстана Мурат Кабденов заявил, что в рамках модернизации правоохранительной системы республики проводится работа по изменению системы подбора кадров в органы внутренних дел.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция Казахстана изменит систему подбора кадров

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