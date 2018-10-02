Суд над экс-мэром Махачкалы: Муса Мусаев признал свою вину

Махачкала, , 13:35 — REGNUM Бывший мэр города Махачкалы Муса Мусаев дал признательные показания в суде. Заседание по уголовному делу в отношении него проходит сегодня, 2 октября, в Советском районном суде Махачкалы.

«Если бы не моя виза, эти документы бы не вышли… Свою вину признаю полностью и перекладывать ответственность на коллег не буду», — цитирует Мусаева «Молодежь Дагестана».

По данным издания, уголовное дело экс-мэра рассматривается в особом порядке, без вызова свидетелей. Напомним, бывший столичный градоначальник обвиняется в превышении полномочий, повлекшем существенное нарушение охраняемых законом интересов государства. Мусаев подписал постановления о предоставлении в собственность ряду граждан и юридических лиц пяти земельных участков. При этом городскому бюджету был нанесен ущерб на сумму более 48 млн рублей.

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Напомним, мэр города Махачкалы Муса Мусаев был задержан 19 января по подозрению в превышении должностных полномочий при распределении земельных участков. СКР сообщало о нанесении им ущерба городу на сумму более 80 млн рублей.

Мусаев завил, что не собирается скрываться от следствия и заинтересован в установлении истинных виновных в обвинениях, которые ему предъявляют.

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