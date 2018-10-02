В сети появился улучшенный вариант популярного мема «Неверный парень»

Москва, , 13:32 — REGNUM В соцсетях превратили в мем фотографию со свадебной фотосессии, на которой жених вместо того, чтобы смотреть на невесту, наблюдает за накаченным мужчиной. Пользователи решили, что это новый вариант мема «Неверный парень».

Фотография появилась в конце сентября на Reddit в разделе gay_irl, где общаются представители ЛГБТ. Вскоре снимок перекочевал в Twitter, где пользователь SKYLXRK, but spooky предположил, что это улучшенная версия популярного мема «Неверный парень».

https://twitter.com/skylxrksays/status/1046656943257866240

Запись собрала более 85 тыс. лайков и почти 25 тыс. ретвитов. В комментариях к ней появились десятки вариантов нового мема, многие из которых приобрели социальный оттенок. Например, с помощью фотографии пользователи выразили своё отношение к учёбе, вспомнили неловкие ситуации в прошлом и даже затронули политику.

https://twitter.com/ACureforSleep/status/1046841432072486912

https://twitter.com/chewystuey/status/1046670739024293888

Некоторые юзеры принялись скрещивать новый мем со старыми.

Мем с отчаявшимся мотыльком, который хочет поскорее найти лампу, также появился в сети недавно. Юзеры используют его как метафору к различным бытовым сценам.

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