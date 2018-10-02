Эксперт: Законы таковы, что операторам невыгоден раздельный сбор мусора

Санкт-Петербург, , 13:07 — REGNUM В настоящее время нормативно-правовая база разработана так, что региональным операторам невыгодно вводить раздельный сбор, а для того, чтобы в этом были заинтересованы сами жители, нужно использовать «и кнут, и пряник», сказала в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 2 октября, представитель движения «РазДельный сбор» Анна Гаркуша, комментируя заявления заместителя министра строительства и ЖКХ Андрея Чибиса.

Ранее Андрей Чибис в интервью «Известиям» заявил, что с 2019 года граждане смогут платить меньше за вывоз твердых коммунальных отходов, если начнут разделять мусор. Решение о введении раздельного сбора должно приниматься жителями дома коллективно. В зависимости от объемов вывезенного мусора экономия для граждан может составлять до 50%.

Сегодня вся нормативно-правовая база разработана так, что региональным операторам невыгодно вводить раздельный сбор. При введении раздельного сбора они получали бы меньше смешанных отходов — и меньше доходов.

Сейчас операторы обязаны обрабатывать твердые коммунальные отходы (ТКО) на сортировках. Для этого им требуется оборудование, расходы на которое заложены в единый тариф на работу с ТКО. Если будет вводиться раздельный сбор, они будут недополучать средства из тарифа из-за того, что часть отходов не требует централизованной сортировки.

Для того, чтобы сами жители были заинтересованы в раздельном сборе, нужно использовать и кнут, и пряник. С одной стороны, тариф на несортированный мусор следует значительно увеличить, а на раздельный сбор — существенно снизить. С другой стороны, требуется просвещение, чтобы жители понимали, что разделять отходы нужно и для сохранения окружающей среды.