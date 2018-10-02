В калужском Обнинске открылась «Лаборатория Урбантех»

Обнинск, Калужская область, , 13:02 — REGNUM Благоустройство оврага в Обнинске, организацию раздельного сбора отходов в городе и другие темы в рамках концепции «Умный город» планируют обсудить участники проекта «Лаборатория Урбантех», который стартовал на базе Обнинского института атомной энергетики НИЯУ МИФИ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении экономики и инновационного развития администрации города.

Обнинск был выбран местом проведения мероприятия, поскольку он входит в число пилотных городов, определенных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России для реализации концепции «Умный город».

В церемонии открытия «Лаборатории Урбантех» принял участие руководитель Центра компетенций Минстроя Игорь Веселов. Он сообщил о проекте и опыте его проведения в других городах.

Работой над предложенными темами студентам ИАТЭ предстоит заниматься в течение трех дней. По итогам мероприятия состоится защита проектов. Итоги работы будут подведены 3 октября 2018 года.

«Лучшие обнинские проекты получат возможность принять участие в федеральном этапе конкурса», — подчеркнул Игорь Веселов.

«Лаборатория Урбантех» — это часть всероссийского проекта «Городские реновации», направленного на улучшение жилищных условий и благоустройство городов. Он реализуется в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 — 2022 гг.