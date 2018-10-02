В министерстве образования и науки Казахстана «нашли» 12 потерянных школ

Астана, , 13:08 — REGNUM Информация о 12 новых «потерянных» школах в Казахстане, которые были построены по программе «Нурлы жол», не соответствует действительности, сообщает 2 октября издание InformBuro со ссылкой на министерство образования и науки республики.

В ведомстве отметили, что сотрудники министерства совместно с депутатами выясняют причину предоставления неверной информации депутатам Мажилис парламента Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября депутат Мажилис парламента Казахстана Павел Казанцев заявил, что депутаты не смогли нации 12 школ, построенных за счет программы «Нуры жол». Всего по программе предусмотрено строительство 175 школ стоимостью 145 млрд тенге ($399 млн).

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