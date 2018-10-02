В Перми 92-летняя жительница Кизела умерла не дождавшись операции

Пермь, , 12:57 — REGNUM В пермской больнице скончалась 92-летняя пенсионерка из города Кизел с крупной доброкачественной опухолью на лице. Об этом порталу 59.ru сообщила дочь пожилой женщины.

Отмечается, что новообразование появилось на лице женщины в январе 2018 года, и за полгода достигло таких размеров, что начало мешать ей дышать, видеть и принимать пищу.

«Мама умерла сегодня утром. Не успели даже приступить к операции», — цитирует слова дочери онлайн-издание.

Напомним, по данным местных информресурсов, родственники обращались к медикам за помощью, но получили отказ. После того, как случившееся с ветераном Великой Отечественной войны получило широкий общественный резонанс, случаем занялся Минздрав региона. Впоследствии пожилую пермячку доставили в Пермскую городскую клиническую больницу № 4.