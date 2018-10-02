«Навыки мудрых»: «Конкурс дает понять, что не надо бояться возраста»

Краснодар, , 12:53 — REGNUM Настоящие профессионалы не должны бояться своего возраста: их преимущество — прежде всего, накопленный опыт и знания. Такое мнение в беседе с ИА REGNUM высказала Людмила Фурасева — бронзовый призер чемпионата рабочих профессий по стандартам WorldSkills «Навыки мудрых» среди специалистов возрастной категории 50+.

Людмила Фурасева работает медицинской сестрой по физиотерапии в санатории «Бургас» Краснодарского края, общий же стаж ее в системе здравоохранения — 37 лет. На конкурсе «Навыки мудрых», который проходил в конце сентября в Москве, она соревновалась в компетенции «Медицинский и социальный уход» (Health and Social Care).

«Этот конкурс дает понять, что ты что-то значишь в этой жизни, несмотря на то, что тебе 50 лет, что ты можешь участвовать, что у тебя на месте мозги, у тебя на месте память, все твои навыки, которые ты получил еще в медучилище, не растеряны. Бояться того, что у тебя возраст, — не надо. Накоплен богатый опыт, который можно применить, то, что наработано годами, не теряется», — поделилась впечатлениями с корреспондентом ИА REGNUM Людмила Фурасева.

Конкурсанты выполняли задания по компетенциям в течение восьми часов: это демонстрация навыков ухода за больным в стационаре, а также работы с лежачими больными.

«Среди участников конкурса я единственная работала в санаторно-курортной сфере, остальные конкурсанты — кто в кардиологии, кто в реанимации, все люди с очень богатым опытом, они работают в больницах, их работа намного сложнее», — рассказала Людмила Фурасева.

«На конкурсе было не сложно, но очень волнительно, это было тревожно: тебя все видят, ты волнуешься. Но когда начинаешь выполнять задание — концентрируешься. В течение пяти минут ты знакомишься с обстановкой, а потом делаешь все, как привык. Знаете, когда объявили — у меня шок, слезы, я никак не ожидала. Потому что конкуренты были серьезные. Девочки, которые не получили награды, были достойны и первого, и второго места», — добавила собеседница агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, чемпионат рабочих профессий по стандартам WorldSkills «Навыки мудрых» среди специалистов возрастной категории 50+ впервые в России прошел 22−23 сентября на территории образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ. Основная цель чемпионата — продемонстрировать профессиональное долголетие и конкурентоспособность специалистов в возрастной категории старше 50 лет, показать интерес, а главное способность людей старшего возраста к обучению и переквалификации, продемонстрировать возможности, которые предоставляются для данной категории граждан.