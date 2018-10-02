В Кургане к началу октября не успели привести в порядок разрытые улицы

Курган, , 12:39 — REGNUM Сезон работ заканчивается, а в Кургане не успели не только с благоустройством территорий, но и с городскими раскопками. На 1 октября не восстановлено 105 объектов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в курганской мэрии.

Наибольшее количество невосстановленных раскопок, по данным административно-технической инспекции города, у ПАО «Курганская генерирующая компания»: основная ресурсоснабжающая организация не закончила работу на 40 объектах. На втором месте АО «Водный союз» — 21 объект. Замыкает список лидеров ПАО «СУЭНКО» — 8 объектов. Остальные раскопки ведут управляющие компании, акционерные общества, индивидуальные предприятия и частные лица.

Добавим, что ситуация для Кургана не нова: на 1 октября 2017 года в городе было 248 невосстановленных раскопок. Помимо работ по обновлению коммуникаций оказались неоконченными дорожно-ремонтные компании. Например, на улице Фарафонова положен только черновой слой асфальта, на улице Перова в районе дома № 18 установлен бортовой камень и подготовлено щебеночное основание, а асфальт еще не начинали укладывать. Руководитель администрации Кургана Андрей Потапов напомнил, что надо закончить до холодов.

Напомним, как писало ранее ИА REGNUM, в Кургане сорвали также сроки благоустройства территорий — работы должны были завершиться 1 октября.

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