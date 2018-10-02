В Свердловской области отапливается 96% жилья

Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР

Екатеринбург, , 12:34 — REGNUM В Свердловской области к вечеру 1 октября отапливалось уже 96% жилья и 99% объектов соцсферы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном министерстве энергетики и ЖКХ.

Лучше всего ситуация с интернатами, их отапливается все 100% — 150 штук. Также тепло подано в 99% детских садов, школ, 98,6% учреждений здравоохранения, 97,2% учреждений культуры и т.д.

Из жилых помещений в Екатеринбурге отапливаются 93% многоквартирных домов. Хуже всего по Свердловской области ситуация обстоит в Южном управленческом округе.

Напомним, отопительный сезон стартовал 17 сентября. Подключить все объекты к теплу планируют до 10 октября.