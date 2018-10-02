В новосибирском Минкультуры пообещали усилить работу по охране памятников

Новосибирск, , 12:11 — REGNUM Все функции управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области, которые ранее были переданы в региональное министерство культуры, сохранятся в полном объеме, более того — работа по охране памятников усилится и получит новый импульс, заявил на брифинге сегодня, 2 октября, министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, 27 сентября губернатор региона Андрей Травников подписал постановление, которым упразднил управление по государственной охране объектов культурного наследия «в целях формирования эффективной структуры областных исполнительных органов государственной власти».

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«Это главный приоритет. Никакие объекты не будут заброшены, каждому из них мы со стороны министерства уделим должное внимание», — сказал Решетников.

В настоящее время, по словам министра культуры, проводится работа по упразднению управления и передаче его функций региональному Минкультуры. Власти ожидают, что процедура будет завершена в течение месяца.

Решетников подчеркнул, что сотрудники управления — это высококвалифицированные специалисты, чьи знания и навыки пойдут на пользу работе новой структуры.

Тем не менее, ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что с начальником управления по государственной охране объектов культурного наследия по области Александром Кошелевым «приходится расстаться, потому что орган власти как подразделение исчезает».

Сам Кошелев отказался комментировать своё увольнение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новость об упразднении управления по государственной охране объектов культурного наследия вызвала активное обсуждение среди представителей новосибирской общественности, архитекторов и краеведов.

Выдвигая различные версии произошедшего с ведомством, некоторые новосибирцы называли одной из причин разгоревшийся вокруг сноса здания первого звукового кинотеатра Новосибирска скандал.

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