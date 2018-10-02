В Ярославле установили первые контейнеры для раздельного сбора мусора

Ярославль, , 12:02 — REGNUM 1 октября в Дзержинском районе Ярославля установили новые контейнеры для раздельного сбора пластика, стекла, бумаги и металла. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Контейнеры установлены на 15 площадок для сбора отходов региональным оператором — ООО «Хартия».

Начинается первый массовый этап внедрения системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Это очень важно для экологической безопасности региона, так как позволяет сократить объемы мусора, который вывозится на полигоны и дает возможность вторичной переработки материалов для дальнейшего их использования. Это одно из ключевых направлений новой экологической политики, концепция которой разработана по инициативе губернатора Дмитрия Миронова», — сказал начальник отдела по обороту ТКО департамента охраны окружающей среды и природопользования Артем Назаров.

Новые контейнеры оранжевого цвета установлены рядом с зелеными баками для несортируемых бытовых отходов. Как пояснили в «Хартии», при складировании пластика желательно предварительно ополоснуть бутылку и снять этикетки. Стеклянные бутылки необходимо опускать в контейнер без крышек. Картонные коробки жителей просят сгибать, чтобы они занимали меньше места.

Главная цель раздельного сбора — уменьшение вредного влияния на природу, ведь эти отходы поступают в переработку. В Угличе, где раздельный сбор внедряется с прошлого года, объем вывозимого на полигон мусора снизился на 15 процентов.

Новые оранжевые контейнеры для раздельного сбора ТКО установлены на контейнерных площадках у многоквартирных домов на улицах Громова, Волгоградской, Бабича, Туманова, Пионерской, Панина, Строителей и Труфанова.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославской области льготники получат компенсацию за вывоз мусора