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На пропаганду здорового образа жизни в Казахстане выделят более $6 млн

Общество

Пропаганда будет направлена на сокращения потребления сахара, соли, табака, алкоголя

Астана, 2 октября 2018, 11:45 — REGNUM  В рамках плана мер по управлению общественным здоровьем на пропаганду здорового образа жизни в Казахстане планируется ежегодно выделять 2,3 млрд тенге ($6,33 млн), сообщает 2 октября агентство «Казинформ» со ссылкой на министра здравоохранения республики Елжана Биртанова.

По его словам, пропаганда будет направлена на сокращения потребления сахара, соли, табака, алкоголя, ограничение рекламы сахаросодержащих напитков для детей. Охват информационной кампании составит 10−12 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября глава ассоциации добросовестных производителей и продавцов алкогольной продукции Казахстана «КазАлко» Амирхан Калиев заявил, что рынок крепких алкогольных напитков в стране сужается из-за сокращения потребления алкоголя.

Читайте ранее в этом сюжете: Производители алкоголя: в Казахстане сужается рынок водки

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Пропаганда здорового образа жизни
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