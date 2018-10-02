На западе Ленобласти вернули свет в дома жителей после ЧП

Кингисепп, Ленинградская область, , 11:20 — REGNUM В городе Кингисепп на западе Ленинградской области в результате аварийного отключения электричества без света остались три тысячи человек. Причины ЧП выясняются, идут восстановительные работы.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе сетевой компании ЛОЭСК, отключение произошло 2 октября в 09:50. Лишились напряжения восемь трансформаторных подстанций, среди обесточенных объектов оказалась больница. На место прибыли ремонтные бригады ЛОЭСК.

«В 10:15 больница была оперативно переведена на резервную схему электроснабжения, — рассказали в ЛОЭСК. — В 11:10 все потребители запитаны по резервной схеме».

Добавим, что во время штормового ветра 27 сентября были зафиксированы аварийные отключения сразу в нескольких городах и поселках Ленинградской области. Самое масштабное отключение тогда произошло в Луге — без электроснабжения осталось 6800 человек. Причиной отключений были падения деревьев на воздушные линии электропередачи.