Гнев соцсетей: бездомного в США облили водой и выгнали из кофейни

Сиракьюс, США, , 11:37 — REGNUM Пользователей Facebook возмутило видео, сделанное в кофейне Dunkin Donuts города Сиракьюс, на котором работники выливают на бездомного кувшин воды. Таким жестоким способом сотрудники кафе хотели выгнать молодого человека из заведения. За два дня ролик набрал 1,8 млн просмотров и более 18 тыс. гневных комментариев.

https://www.facebook.com/sam.breazeale.7/videos/vb.100002764748738/1544473102321500/

На кадрах видно, как один из работников кофейни выливает воду на спящего мужчину. Судя по его словам, тот нередко появляется в заведении. Как позже сообщил Mail Online, посетитель оказался бездомным. Джереми Дюфресне болен шизофренией и, несмотря на уговоры родных жить у них, предпочитает оставаться на улице, так как любит одиночество.

Впрочем, после инцидента в кафе Джереми, возможно, сможет приобрести себе отдельное жильё. Пользователь Facebook, который опубликовал ролик, запустил краудфандинговую кампанию, чтобы собрать для бездомного $150. Сейчас сумма пожертвований уже превысила $5,3 тыс.

Кроме того, на следующий день после публикации видео к кофейне пришли десятки людей с плакатами, протестуя против жестокого отношения к бездомным людям. Многие пользователи Facebook также заявляют в комментариях к записи, что перестанут посещать сеть Dunkin Donuts.

Жестокое обращение с бездомными людьми — это, к сожалению, довольно распространённое явление. Так, в конце января пользователи соцсетей высмеяли бездомного мужчину, который пытался побриться в электричке, чтобы прилично выглядеть.

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