Депрессия и социальные сети: на Ямале растёт число подростковых суицидов

Салехард, , 11:08 — REGNUM На Ямале за два года на треть выросло число выявленных суицидальных случаев среди детей и подростков. Об этом говорилось на IV съезде врачей ЯНАО, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте здравоохранения автономного округа.

Съезд проходил в Новом Уренгое 28−29 сентября 2018 года. Одна из тематических секций была посвящена вопросам оказания психиатрической и наркологической помощи населению.

Психиатры и наркологи Ямала отметили, что среди жителей автономного округа склонность к суицидальному поведению проявляют люди в возрасте от 19 до 39 лет. С 2016 года число юных суицидников в регионе выросло на 31%. При этом снижается количество несовершеннолетних, состоящих на наркологическом учёте и кратно растёт число обращений на телефоны доверия.

На съезде отмечалось влияние на рост суицидов среди подростков социальных сетей, которые стали для подрастающего поколения важнее реальной жизни. А также обсудили меры профилактики психозов и депрессивных срывов среди молодёжи.

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