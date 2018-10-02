Представитель ЮНИСЕФ в Казахстане прокомментировал изъятие ребенка

Астана, , 11:08 — REGNUM Зачастую дети не могут точно и объективно сформулировать то, что с ними произошло, заявил представитель ЮНИСЕФ в Казахстане Юрий Оксамитный, комментируя случай изъятия ребенка в Германии у уроженки республики. Об этом 2 октября сообщает агентство «Казиняорм».

Оксамитный отметил, что ЮНИСЕФ работает на стратегическом и политическом уровне и частными вопросами не занимается. Он призвал все ответственные ведомства разобраться в вопросе изъятия ребенка более детально.

«Ребенок должен жить в семье, со своими родителями. Конечно, когда ребенка забирают из семьи — это крайняя мера», — добавил Оксамитный.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября представитель МИД Казахстана Айбек Самдияров заявил, что социальные службы Германии отобрали ребенка у уроженки Казахстана.

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