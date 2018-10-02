Ученые установили зависимость между уровнем доверия и успехами в учебе

Тюмень, , 11:06 — REGNUM Социологи Тюменского государственного университета (ТюмГУ) установили, что уровень доверия старшеклассников связан с их успеваемостью в школе, сообщает 2 октября пресс-служба вуза.

Опрос, проведенный среди 1100 школьников старших классов, показал, что наибольшее доверие к сверстникам проявляют отличники (33%). У них оно в целом вдвое выше, чем среди тех, кто учится на «хорошо и отлично» (16%), и втрое выше, чем у «хорошистов и троечников» (11%) и тех, кто учится «преимущественно удовлетворительно» (16%). При этом доли тех, кто затруднился с ответом, среди этих групп оказались идентичны (5%).

Комментируя полученные результаты, сотрудник социологической лаборатории ТюмГУ Максим Семенов пояснил, что причина таких различий кроется в психологических особенностях отличников. По его словам, на оценку социальных отношений и усиление доверия влияет их идеалистическое и чуткое отношение к своему обучению.

Исследование также выявило, что хорошие отношения учеников с учителями влияют на их доверие к другим людям, в том числе за пределами школы. Так, среди учеников 10-х и 11-х классов, которые оценивают свои отношения с учителями как «дружеские и непредвзятые», доля «доверяющих большинству людей» составляет 23%. Еще 13% указали, что у них «ровные отношения» с другими людьми, 10% — «натянутые», и 8% — «плохие».

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