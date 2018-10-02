Около 5 тыс. москвичек старше 50 лет вышли замуж в 2017 году

Москва, , 11:09 — REGNUM В 2017 году зарегистрировали брак более 12 тыс. жителей Москвы старше 50 лет. Среди них более 4,8 тыс. женщин и 7,5 тыс. мужчин, такие данные приводит Мосгорстат.

Всего сочетались браком более 90 тыс. пар. Большинство женщин — около 30 тыс. человек — отправились в ЗАГС возрасте 25−29 лет. Еще 18,6 тыс. женщин вышли замуж в возрасте 30−34 лет, 17,9 тыс. невест исполнилось 18 или 19 лет.

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Мужчины также чаще всего женились в 25−29 лет (27,7 тыс. человек), чуть реже — в 30−34 года (21,7 тыс. человек). В 35−39 лет женились 11 тыс. мужчин, почти столько же — 10,7 тыс. мужчин — вступили в брак в 20−24 года.

Чаще всего — в 14,1 тыс. случаев — брачующимся было от 25 до 29 лет. В 16−17 лет вступили в брак 81 девушка и 13 молодых людей.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года в Москве появилось на свет более 12,2 тыс. детей: 6 тыс. 329 мальчиков и 5 тыс. 897 девочек. Чаще всего новорожденных мальчиков называли Александрами, а девочек — Софьями.

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