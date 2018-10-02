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Окно в мир и лицо Русского Севера: наличники

Общество

Напоминание

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Окно в мир и лицо Русского Севера: наличники
Деревня Погост Плесецкого района Архангельской области

Михаил Станулевич, 2 октября 2018, 11:22 — REGNUM  

В России и сегодня сохранилось много домов, впечатляющих деревянными узорами на оконных наличниках. Резные наличники в русских домах всегда были оберегом от проникновения в него «тьмы и навьев». Резьба — изображение природных сил, неба и Солнца, животных.

Окно дома было картиной мира. В верхней части неба внизу были «небесные хляби», вверху — «небесная твердь». Небесная хлябь — символ плодородия, изображается как волнистая линия или полукружья и «стекает» по краям окна.

Внизу деревянного наличника — «земная твердь», изображавшая вспаханное и засеянное поля (ромбы и полосы). Боковые части наличника называли «полотенцами».

Когда дом устаревал, его хозяева наличники снимали, забирали с собой на новое место жительства и вставляли в новый дом.

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regnum author Михаил Станулевич
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