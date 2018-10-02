92-летняя пермячка умерла, не дождавшись помощи медиков

Пермь, , 11:24 — REGNUM В больнице Перми утром 2 октября скончалась 92-летняя жительница Кизела. Пенсионерка не дожила до операции, сообщает портал 59.ru.

По данным v-kurse.ru, ветеран Великой Отечественной войны скончалась в отделении реанимации, не приходя в сознание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожилая женщина страдала опухолью на лице. За полгода наросты выросли до таких размеров, что мешали пермячке есть, видеть и дышать. По данным информресурсов, родственники обращались к медикам за помощью, но получили отказ. Врачи сказали, мол, женщине итак скоро умирать.

После того, как случай с пожилой женщиной получил широкий резонанс, минздрав региона заявил, что по поручению министра здравоохранения Прикамья в Кизел приедет специалист, который проведет осмотр женщины и оценит риски операции.

Впоследствии пожилую пермячку доставили на дополнительное обследование для верификации диагноза и определения дальнейшей тактики лечения в Пермскую городскую клиническую больницу № 4. По факту поседения медиков Кизела назначена служебная проверка.

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