Реконструкция Большого драмтеатра обернулась уголовным делом

Санкт-Петербург, , 11:01 — REGNUM В Санкт-Петербурге дознаватели расследуют уголовное дело, возбуждённое по факту злоупотребления должностными полномочиями при реконструкции Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова. Как уточнили 2 октября в пресс-службе театра, дело возбуждено Главным следственным управлением СК России по городу.

В злоупотреблении полномочиями подозревают сотрудников ФГБУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» Минкультуры РФ, выступившего заказчиком реконструкции театра. Следствие считает, что чиновники подписали акты приёма работ, однако на деле они были выполнены некачественно или не выполнены вовсе, пишет РБК. Предварительно ущерб по делу оценивается в 68,7 млн рублей.

Ранее, в феврале 2018 года, было возбуждено ещё одно дело о мошенничестве в особо крупном размере при реконструкции БДТ.

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Как сообщало ИА REGNUM, Большой драматический театр разместился в здании на Фонтанке в 1918 году, сразу после своего основания. В январе 2011 года в театре была начата масштабная реконструкция, она завершилась в 2014 году. Всего на эти цели было затрачено 6 млрд рублей.