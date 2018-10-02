Индонезийский университет выразил желание сотрудничать с российскими вузами

Джакарта, , 11:00 — REGNUM Индонезия хочет развивать сотрудничество с российскими мусульманскими учреждениями и университетами, исследуя возможность сотрудничества с двумя ведущими российскими университетами: Санкт-Петербургским государственным университетом (СПбГУ) и Национальным исследовательским университетом Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ), сообщает Antaranews.

Ректор индонезийского университета «Даруссалам» Амаль Фатулла Заркаси находился с визитом в России с 24 по 29 сентября 2018 года. Профессор заявил, что его визит в Россию был направлен на создание и развитие сетей с университетами в России.

Университет «Даруссалам» — один из уникальных университетов Индонезии, основанный на исламской традиции.

Развитие сотрудничества с НИУ ВШЭ в Москве может быть сосредоточено на областях экономики, менеджмента и гуманитарных наук. В то время как сотрудничество с СПБГУ в Санкт-Петербурге нацелено на исламскую историю и культуру, в дополнение к другим общим направлениям.

В совете муфтиев России обсудили развитие сотрудничества в области исламского образования и усилий по налаживанию отношений между российскими и индонезийскими мусульманскими общинами.

Напомним, около 7 000 мечетей находятся в России. По словам посла Индонезии в Российской Федерации Вахида Субряяди, образование и религиозное сотрудничество могут помочь наладить отношения между Индонезией и Россией.