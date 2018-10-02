Возбуждено новое уголовное дело после реконструкции БДТ в Петербурге

Санкт-Петербург, , 11:03 — REGNUM Новое уголовное дело возбуждено по результатам реконструкции исторического здания Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова в Санкт-Петербурге. Если раньше речь шла о мошенничестве со стороны строительной компании, то теперь — еще и о злоупотреблении должностными полномочиями со стороны неназванных должностных лиц.

Именно по такой статье УК РФ возбудили уголовное дело представители Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу. «Сейчас ведется следствие», — сказали ТАСС 2 октября в пресс-службе БДТ.

Как сообщало ИА REGNUM, фигурантами возбужденного ранее дела о мошенничестве при реконструкции БДТ стали неустановленные лица из числа сотрудников строительной компании «БалтСтрой». Дело было возбуждено по заявлению руководства театра, которое обнаружило грубые нарушения при приемке работ, выполненных в процессе реконструкции здания БДТ на набережной Фонтанки.

Напомним, что в феврале 2018 года сотрудники УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти возбудили уголовное дело по факту хищения не менее 45 миллионов рублей, выделенных на выполнение работ по проектированию новой сцены Малого драматического театра (МДТ) — Театра Европы на Звенигородской улице Петербурга.

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