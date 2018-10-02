Возвращение Кудрина реанимировало экспансию «западных ценностей»

Санкт-Петербург, , 10:55 — REGNUM Первые результаты возвращения Алексея Кудрина, лидера «системных либералов», во власть — в Санкт-Петербурге торжественно открылся на новый учебный год Европейский университет. У этого частного учебного заведения, изначально финансируемого фондами Сороса, Макартуров и прочих, в декабре 2016 году Рособрнадзор приостановил лицензию на образовательную деятельность, а в марте 2017 года — аннулировал её через суд. Несколько попыток «европейцев» вернуть лицензию в 2017 году закончились неудачей, но 22 мая 2018 года на пост главы Счетной палаты был утвержден Кудрин, ранее замеченный в финансировании этого вуза и входивший в его попечительский совет, и 10 августа вуаля — лицензию вернули и разрешили снова набирать студентов.

Да как же иначе, если Кудрин пожелал лично выступить на открытии Европейского университета, рассказав там про помощь «частных лиц, которые оказывали нам поддержку в эти непростые полтора года».

Что же это за лица?

«Я хотел бы выделить трех человек: это Михаил Гуцериев, Роман Абрамович и Владимир Потанин», — заявил Кудрин.

«Подопечные «Европейского университета» разрабатывают весьма специфические темы в рамках своих научных трудов, — сообщал 9 декабря 2016 года сайт «ОколоКремля». — Значительная их часть посвящена ценностям ЛГБТ, «сексуальному здоровью и сексологии в России», стратегии развития неолиберализма в РФ, особенностям увеличения миграционных потоков в таких «недемократических» (согласно формулировке одной из работ) странах, как наша. Такая «научная деятельность» больше напоминает подготовку теоретического плацдарма для экспансии неолиберализма на территорию нашей страны в интересах иностранных государств».

Заглянем хотя бы на сайт самого вуза. Вот тема семинара, прошедшего в нем 13 марта 2014 года: «Российский ЛГБТ. Активизм в эпоху политического гетеросексизма: объединение и конфликты». Мне одному кажется, что это калька идеологии и практики Pussy Riot? И подобного обучения «гендеру» много.

Для продвижения этих целей в этот вуз целенаправленно набирали талантливых российских ребят из глубинки, заманивая их на бюджетные места своим «высоким статусом» и щедрой стипендией. «В какой-то момент у нас было до 70 процентов региональных студентов. И нынешняя ситуация с ЕУСПб бьет по ребятам из регионов, которые могли бы получить диплом здесь, затем вернуться к себе домой и распространять лучшие образцы мировой науки у себя на месте», — печалилась в октябре 2017 года в интервью «Немецкой волне» доцент факультета политических наук и социологии Екатерина Бороздина. Вот такие вот «лучшие образцы» про «ЛГБТ-активизм в эпоху политического гетероксексизма», очевидно, принесут в российскую глубинку?

Теперь, благодаря Кудрину и нашим олигархам, либералы снова могут сеять семена своей идеологии в самые дальние регионы России из своего питерского штаба. Еще один после пенсионной реформы «удар под дых» нашему только что набравшемуся после западных санкций 2014 — 2015 годов сил обществу.