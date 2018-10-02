В Подмосковье появится 200 точек для подзарядки электромобилей

Красногорск, , 11:19 — REGNUM До конца 2018 года во дворах Подмосковья будет установлено 200 точек для подзарядки электромобилей. Об этом заявил министр энергетики Московской области Леонид Неганов, сообщило «Радио 1». Он отметил, что системы будут совмещены с опорами освещения и позволят жильцам многоквартирных домов ежедневно пользоваться электромобилями.

«До конца года планируется реализация по двум направлениям: первое — быстрые зарядные станции на вылетных магистралях. Три подобных уже установлены: по одной на Ленинградском, Новорижском и Домодедовском направлениях», — сообщил Неганов.

Ещё две станции будут установлены на Минском шоссе и до десяти станций в Истре. Наиболее крупные точки для подзарядки появятся в таких населенных пунктах, как Химки, Красногорск, Люберцы, Ивантеевка.

Неганов также сообщил, что всего на территории России на начало 2018 года было зарегистрировано около 2,5 тыс. электромобилей.

«Москва и Московская область — третий по численности электротранспорта регион в стране, в совокупности здесь ездят порядка 350 машин», — добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 86 единиц электоромобилей продано в России за прошедшие восемь месяцев с начала 2018 года. В рейтинге продаж по регионам на первом месте Москва (продано 29 электрокаров), затем Приморский край (13 авто). На третьем месте Санкт-Петербург (5 авто).

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