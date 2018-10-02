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В Челябинске мусорному коллапсу посвятили фотосессию

Общество

Местный фотограф решил привлечь внимание к проблеме с помощью снимков модели на фоне мусора

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В Челябинске мусорному коллапсу посвятили фотосессию
© Данил Антонов
Мусорному коллапсу в Челябинске посвятили фотосъемку

Челябинск, 2 октября 2018, 11:16 — REGNUM  Челябинский фотограф Данил Антонов посвятил фотосъемку мусорному коллапсу в городе. Он опубликовал на портале Pikabu снимки, на которых девушка-модель позирует на фоне мусорных завалов. С помощью фотографий мужчина хотел обратить внимание жителей и властей на проблему.

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Мусорному коллапсу в Челябинске посвятили фотосъемку
© Скриншот страницы Pikabu
Мусорному коллапсу в Челябинске посвятили фотосъемку

Ради контрастной фотосессии фотограф не стал забираться в дебри свалок, а просто вышел во двор возле своего дома. По его словам, именно так выглядит типичная придомовая территория в городе. Антонов подчеркнул, что фотографии были сделаны до того, как власти обратили внимание на проблемную ситуацию и объявили чрезвычайное положение.

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Мусорному коллапсу в Челябинске посвятили фотосъемку
© Скриншот страницы Pikabu
Мусорному коллапсу в Челябинске посвятили фотосъемку

Напомним, в последнюю неделю сентября власти Челябинска ввели в городе режим повышенной опасности, а затем и чрезвычайной ситуации из-за мусорных завалов и несанкционированных свалок во многих дворах. Проблемы возникли после перебоев в работе служб вывоза отходов с контейнерных площадок возле жилых домов. Глава Челябинска Евгений Тефтелев выделил из резервного фонда 14 млн рублей на ликвидацию завалов.

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Мусорный коллапс в Челябинске
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