В Казахстане назвали пути решения проблемы лекарственного обеспечения

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Астана, , 10:48 — REGNUM Одной из наиболее острых проблем в системе здравоохранения Казахстана является обеспечение граждан бесплатными лекарствами. Об этом 2 октября заявил министр здравоохранения Казахстана Елажан Биртанов, сообщает агентство «Казинформ».

Министр отметил, что главной причиной несоблюдения сроков поставки лекарств является неэффективная система планирования закупок, а также непрозрачность обеспечения препаратами.

Для решения проблемы в республике разработана и планируется запуск системы регулирования цен на все лекарства, а также системы отслеживания лекарств.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября Елажан Биртанов, выступая на заседании правительства, заявил, что министерство здравоохранения республики обобщило все основные проблемы в шесть групп. Одной из основных проблем названо лекарственное обеспечение.

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