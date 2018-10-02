В Москве записать детей в группу продленного дня теперь можно онлайн

Москва, , 10:40 — REGNUM Московские родители теперь могут в режиме онлайн подать заявление на зачисление в группу по присмотру и уходу за детьми школьного возраста, сообщает 2 октября пресс-служба столичной администрации.

«Новый сервис сэкономит время родителей — им больше не нужно приходить в школу, чтобы написать заявление для зачисления ребенка в группу продленного дня», — говорится в сообщении.

Отмечается, что услуга появилась на портале mos.ru. Срок ее предоставление не превышает семи дней. Однако пока она доступна лишь в некоторых образовательных комплекса, о в будущем планируется ввести ее во всех столичных школах.

Вместе с тем возможность подать письменное заявление непосредственно в образовательной организации остается, а родители сами выбирают более удобный для себя способ.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2011 по 2017 годы в Москве построили 300 школ и детских садов, а до конца 2020 года в Москве планируют построить еще 300 новых школ. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, средний уровень качества образования в столице вырос более чем в два раза.

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