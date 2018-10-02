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Чиновники Омска решили изучить градостроительный опыт Екатеринбурга

Общество

Встретил их «человек Тунгусова»

Екатеринбург, 2 октября 2018, 10:39 — REGNUM  Чиновники из мэрии Омска решили изучить опыт Екатеринбурга в градостроительной сфере, охраны культурного наследия и переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Делегацию возглавила глава Омска Оксана Фадина. А встретил её первый заместитель уже не существующего главы администрации Екатеринбурга Алексей Кожемяко. В мэрии уральской столицы отмечают, что омских гостей интересовал опыт по реализации программ переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, сохранение объектов культурного наследия и т.д.

Отметим, в плане сохранения объектов культурного наследия в Екатеринбурге не всё гладко. Ранее здесь возникали скандалы, вызванные сносом старинных зданий. Также реконструкции подверглось здание торгового центра «Пассаж», расположенное возле мэрии, и результат не избежал критики.

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Ликвидация ветхого жилья
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