Изувечившего жену жителя Серпухова отдали под суд

Серпухов, Московская область, , 10:39 — REGNUM Житель города Серпухова Московской области, который отрубил своей жене кисти рук, предстанет перед правосудием. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 2 октября, расследование уголовного дела в настоящее время завершено, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

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Мужчине грозит до десяти лет тюрьмы. Обвинение ему предъявлены сразу по трём статьям УК РФ — в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой потерю органа (п. «б, з» ч. 2 ст.111), в похищении (ч. 2 ст. 126) и угрозе убийством (ч.1 ст. 119).

Установлено, что преступление было совершено 11 декабря 2017 года из-за неприязненных отношений, возникших на почве ревности. Мужчина вывез свою супругу в лесной массив, где нанёс не менее 10 ударов лезвием топора по запястьям и кистям рук. В ходе следствия выяснилось, что ранее горе-муж уже похищал свою жену и угрожал убийством.

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Женщина об этом сообщала в полицию, однако участковый уполномоченный разбираться в ситуации не стал, состава преступления в действиях жителя Серпухова он не увидел и вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Добавим, что под уголовную ответственность попал и страж порядка, халатность которого способствовала совершению преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2018 года жительнице подмосковного Серпухова Маргарите Грачевой, пострадавшей от мужа-изувера, провели операцию в Германии. Вместо отрубленных кистей рук женщине сделали два протеза.

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