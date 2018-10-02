Вторник, 2 Октября 2018 года
11:59:33 МСК

Изувечившего жену жителя Серпухова отдали под суд

Общество

Злоумышленнику грозит до десяти лет тюрьмы

Серпухов, Московская область, 2 октября 2018, 10:39 — REGNUM  Житель города Серпухова Московской области, который отрубил своей жене кисти рук, предстанет перед правосудием. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 2 октября, расследование уголовного дела в настоящее время завершено, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Читайте также: МВД: участкового проверят в связи с делом искалеченной женщины

В Подмосковье уволен участковый, не защитивший искалеченную мужем женщину

Мужчине грозит до десяти лет тюрьмы. Обвинение ему предъявлены сразу по трём статьям УК РФ — в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой потерю органа (п. «б, з» ч. 2 ст.111), в похищении (ч. 2 ст. 126) и угрозе убийством (ч.1 ст. 119).

Установлено, что преступление было совершено 11 декабря 2017 года из-за неприязненных отношений, возникших на почве ревности. Мужчина вывез свою супругу в лесной массив, где нанёс не менее 10 ударов лезвием топора по запястьям и кистям рук. В ходе следствия выяснилось, что ранее горе-муж уже похищал свою жену и угрожал убийством.

Ранее по теме: Изувеченная мужем жительница Серпухова получила новую бионическую руку

Женщина об этом сообщала в полицию, однако участковый уполномоченный разбираться в ситуации не стал, состава преступления в действиях жителя Серпухова он не увидел и вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Добавим, что под уголовную ответственность попал и страж порядка, халатность которого способствовала совершению преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2018 года жительнице подмосковного Серпухова Маргарите Грачевой, пострадавшей от мужа-изувера, провели операцию в Германии. Вместо отрубленных кистей рук женщине сделали два протеза.

Читайте ранее в этом сюжете: Изувечевшего жену в Подмосковье мужчину лишили родительских прав

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Бытовые конфликты
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить