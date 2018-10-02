В Ярославле жителей попросили снять с дома плакат «Позор фонду капремонта»

Ярославль, , 10:28 — REGNUM В Ярославле жителей дома по проспекту Ленина настойчиво попросили снять баннер, где было написано «Фонду капремонта позор» и «Подрядчика под суд». Об этом корреспонденту ИА Regnum рассказала староста дома Ольга Сочнева. Напомним, 1 октября жители дома по проспекту Ленина 18\50 повесили на своем доме баннер размером 5×6 метров. Таким образом они выразили свое возмущение действиями подрядной организации и регионального фонда капитального ремонта. В этом доме ремонт кровли идет с июля 2017 года, а крыша до сих пор протекает.

Представители фонда обещали, что дом будет готов 1 октября, но этого не случилось. В итоге жители на собственные деньги изготовили плакат и наняли альпинистов, чтобы повесить его на фасаде дома.

«Вчера мимо шли прохожие, голову задирали и задавали вопрос — что это, почему. Они говорили: «Как классно, как здорово, а мы не додумались у себя так сделать». Спрашивали, сколько это стоит. Нам работа альпинистов и сама растяжка всего обошлась в 12 тысяч рублей», — сказала корреспонденту ИА REGNUM староста дома Ольга Сочнева.

Жильцы дома рассказали, что им от представителей подрядчика стали поступать звонки, да и в лицо говорили, что баннер долго не провисит.

В ответ жители дома отвечали, что это их дом и они имеют право на нем вешать все, что угодно, а при исчезновении растяжки будут жаловаться в полицию. Круг подозреваемых очень узкий.

Представители фонда капремонта сообщили, что у них есть новый график, по которому подрядчик до 20 октября собирается выполнить оставшуюся работу. Если подрядчик не справится, то договор с ним расторгнут.

Подрядчики оправдываются: мол, их самих подвели смежники, но они стремятся исправиться.

В момент написания текста жильцы дома находились на встрече с представителями фонда, подрядчиков, управляющей компании и советником губернатора.

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