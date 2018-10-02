Как блогер сделал из воскресной школы «шашлычную для дальнобойщиков»

Ярославль, , 13:24 — REGNUM История с тем, как блогер Варламов назвал ярославский храм «самым уродливым в России», вызвала большой резонанс. В сети развернулись споры: кто прав — блогер или настоятель, воспринявший слова как оскорбление всему приходу. Корреспондент ИА REGNUM решил выяснить это на месте и отправился в Яковлевско-Благовещенский храм.

Протоиерей Алексей Кириллов, чей ответный пост вызвал бурю эмоций в интернете, уже устал от внимания прессы. Однако согласился показать, что все-таки находится в возмутившем блогера здании.

«Убогий барак в стиле шашлычной для дальнобойщиков» (если опустить нецензурную лексику блогера) оказался просветительским центром храма. Он стоит примерно в 50 метрах от церкви.

В советское время здесь была сторожка при храме. Потом в доме была открыта воскресная школа. Храм один на всю центральную часть Заволжского района, людей приходит очень много. Места в воскресной школе стало не хватать. Поэтому решили увеличить площадь. Больше строить здесь негде — вокруг церкви кладбище», — говорит отец Алексей Кириллов.

Отец Алексей взял ключи и предложил открыть все двери. Что мы и сделали. В большинстве помещений — классы, маленькие, но довольно уютные.

Видно, что учеба идет активно — всюду поделки учеников, наглядные пособия, книги, цветы и даже аквариум с черепахой.

Сейчас в воскресной школе «Пчелки», по словам настоятеля, учатся 100 детей. Ребята изучают Закон Божий, устройство храма, основы церковного и хорового пения. Занятия в школе бесплатные.

Еще около 250 взрослых посещают кружки просветительского центра. Здесь практически ежедневно проводятся занятия по рукоделию, иконописи, живописи, действует театральный кружок. Тут же репетирует любительский церковный хор из прихожан — один день в неделю он поет весь богослужебный круг в храме. Здесь занимается и местное общество инвалидов.

На первом этаже — кухня и трапезная. На кухне пекут просфоры, это и своего рода столовая для тех, кто служит в храме. Службы в церкви идут каждый день дважды, в воскресенье и праздники служат две литургии.

Кухня просветительского центра работает и для благотворительности — приготовленной здесь едой кормят бездомных.

Просветительский центр содержится на средства прихода — это пожертвования верующих в храме. Естественно, намеки на то, что здание используется для заработка, сотрудникам центра, мягко говоря, не нравится.

Деньги здесь не зарабатывают, а тратят — на зарплату педагогам, мебель, содержание центра. «Было бы денег больше, построили что-то более красивое», — разводит руками отец Алексей.

Настоятель говорит, что церковь — это не просто красивое здание, а место служения Богу, где идет духовная жизнь. Отец Алексей полагает, что эту жизнь лучше вести осознанно, понимая основы веры, историю церкви, иконопись, церковное пение. Именно этим и занимается просветительский центр.

Конечно, любая постройка рядом с храмом меняет его восприятие. Наверно, поменяли восприятие и те многоэтажные дома, которые стоят вокруг и которых не было в XVIII веке. Когда мы думали о том, чтобы надстроить один этаж, мы понимали, что это изменит вид на храм с одной из точек. Но с какой точки? Там пустырь и дорога. Даже для людей, которые проезжают мимо, здание перекрывает храм на 2−3 секунды, не более. Наверно, если человек хочет любоваться красотой архитектуры, он не будет это делать только из окна автобуса, он подойдет поближе. Со стороны центрального входа, с других сторон ничто не мешает смотреть на церковь», — говорит отец Алексей.

С тем, что постройка не оказывает отрицательного влияния на памятник, согласен и эксперт Юрий Аврутов. Он выполнил акт государственной историко-культурной экспертизы, которая обосновывает реконструкцию. Храм является памятником, и охране подлежит не только он сам, но и виды на него. А именно, охраняется вид со стороны 6-й Яковлевской улицы и Яковлевского переулка, то есть со стороны жилых кварталов.

Документально подтверждено, что в XIХ веке на месте просветительского центра находился двухэтажный дом. А еще ранее здесь был монастырь, и с северной стороны храма (где здание и сейчас) располагались кельи, только их было больше.

Отец Алексей уже и сам не рад, что написал ответный пост на своей странице в Facebook.

Я помолился, подумал и решил, что не буду обращаться ни в суд, ни куда бы то ни было. Бог ему судья. А всех, кого обеспокоила судьба нашего храма, я приглашаю придти, увидеть все своими глазами, прикоснуться к святыням Яковлевско-Благовещенской церкви. И сделать выводы самому», — говорит настоятель.

Настоятель говорит, что не ожидал такой реакции — немало комментариев в социальных сетях буквально пропитаны ненавистью.

История и культура для попов ничего не значит… Для церкви сегодня квадратные метры важнее, а деньги любят тишину», — писал блогер Варламов в своих постах про Яковлевский храм.

Стоит отметить, что именно «попы» вместе с прихожанами и сохранили этот храм, никогда не закрывавшийся. А вместе с ним и уникальный деревянный крест XIV века, недавно отреставрированный на средства прихода в реставрационных мастерских Русского музея.

Сейчас идет реставрация самой церкви. Но ее следов не видно на фотографиях в скандальных постах. Был ли Варламов вообще хотя бы рядом с церковью или же просто нашел «красивую картинку» в интернете? Вопрос, похоже, риторический.

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