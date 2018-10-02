Псковский губернатор: Ганзейские дни — это не Олимпийские игры

Псков, , 10:11 — REGNUM Жители Пскова и Псковской области ошибочно воспринимают проведение Ганзейских дней как некую Олимпиаду — не без подачи властей города. Об этом 1 октября заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на рабочем совещании по подготовке и проведению 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове в 2019 году.

«Еще раз обращаю внимание, что никакие это не Олимпийские игры», — заявил губернатор.

Он обратился к главе Пскова Ивану Цецерскому и главе администрации Пскова Александру Братчикову:

«Вы ездили в Росток, посмотрели, как там проходит это событие — достаточно скромно. И пестовать сейчас завышенные ожидания в жителях города было бы неправильно. Мы, конечно, со своей стороны сделаем все, чтобы это мероприятие было ярким, содержательным, запоминающимся, но для нас в приоритете другие задачи», — подчеркнул глава региона.

По мнению Ведерникова, в первую очередь проведение Ганзейских дней даёт возможность «вывести инфраструктуру Пскова на новый уровень».

«Мне бы хотелось, чтобы Ганзейские дни закончились, а жители города увидели, что ряд инфраструктурных объектов, которые по разным причинам оставались без должного внимания, теперь выглядят достойно», — заявил Михаил Ведерников.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, международные Ганзейские дни Нового времени во Пскове в 2019 году пройдут в России во второй раз, спустя 10 лет после того, как в 2009 году они впервые состоялись в Великом Новгороде. Ганзейские дни в Пскове получили федеральный статус, организационный комитет по подготовке мероприятия возглавляет вице-премьер РФ Ольга Голодец. Власти Пскова ожидают, что 4-дневный фестиваль посетят не менее 0,5 млн гостей.

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В июне 2018 года эстафету Ганзы в Ростоке (Германия) торжественно передали руководителям Пскова. Сам Ведерников в международных Ганзейских днях участия не принимал.

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