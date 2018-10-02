Петербургские художники протестуют против ликвидации своего союза

Санкт-Петербург, , 10:07 — REGNUM Члены Санкт-Петербургского Союза художников, которому грозит ликвидация по иску Минюста, объявили о проведении выставки протеста и намерены всеми законными методами добиваться сохранения своей организации.

Акция под названием «Ликвидация» намечена на 4 октября у здания на Большой Морской улице, где находится помещение творческого союза. Там же представители инициативных групп художников сообщат представителям СМИ свое мнение о происходящих событиях.

Дата акции выбрана не случайно — в этот день начнется судебное разбирательство по иску Минюста о ликвидации общественной организации «Санкт-Петербургский Союз художников» и исключении ее из единого государственного реестра юридических лиц.

Как отмечает ИА REGNUM, ГУ Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу в своем иске о ликвидации утверждает, что в ходе проверки деятельности Союза художников были выявлены многочисленные грубые нарушения. Например, зафиксировано осуществление организацией деятельности за пределами территории одного субъекта РФ, осуществление предпринимательской деятельности, например, сдача в аренду имущества и получение арендной платы, а также передача в субаренду, без разрешения уполномоченных органов, объектов государственного имущества, используемых творческой организацией.