Оренбург инициировал новый праздник в России – День российского платка

Оренбург, , 09:49 — REGNUM В честь Покрова дня все музеи России получат от Оренбурга знаменитую шаль. Подарок подготовлен в рамках акции, которая объединила чиновников минкультуры региона, «Почту России», оренбургскую фабрику пуховых платков, гильдию местных пуховниц, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве культуры и внешних связей Оренбургской области.

Организаторы акции предлагают провозгласить 14 октября Днем российского платка — символа дружбы народов России. Более 400 писем и сувениров отправлено в музеи от Калининграда до Хабаровска в преддверии большого православного праздника — Покрова Пресвятой Богородицы.

Напомним, в Оренбургской области на протяжении многих лет в октябре традиционно проходит акция «В Покров день — платок надень». Оренбуржцы предлагают другим регионам присоединиться к ней.

В 2014 году губернатором Оренбургской области в целях возрождения российских национальных традиций, воспитания у жителей области бережного отношения к истории Оренбуржья, поддержки оренбургских пуховязальщиц и производителей изделий из пуха, а также популяризации их продукции как самобытного образца народного искусства был подписан указ о проведении ежегодного областного мероприятия «Дни оренбургского пухового платка». В «Покровские дни» проводят выставки пухового платка, мастер-классы по пуховязанию, конкурсы на быстроту вязания; флешмобы, где женское население покрывает свою голову паутинками и шалями.

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