Вторник, 2 Октября 2018 года
10:11:21 МСК

Оригиналы текстов песен Элтона Джона выставят на аукцион

Общество

Торги состоятся в ноябре 2018 года

Оригиналы текстов песен Элтона Джона выставят на аукцион
Heinrich Klaffs
Элтон Джон. 1972

Нью-Йорк, США, 2 октября 2018, 09:37 — REGNUM  Оригиналы текстов песен известнейшего британского музыканта Элтона Джона продадут с молотка. Один из лотов — напечатанный на машинке текст песни Candle in the Wind с подписанными рукой автора строчками в конце (версия 1997 года) — это произведение было посвящено памяти принцессы Дианы. Аукцион устраивает Julien's Auctions. Он состоится 9 ноября в Нью-Йорке. Об этом сообщается на официальном сайте аукционного дома.

https://twitter.com/JuliensAuctions

Также на торгах можно будет приобрести оригинальные тексты таких песен, как Rocket Man, I'm Still Standing, Goodbye Yellow Brick Road и Your Song.

Читайте также: Элтон Джон анонсировал прощальный тур перед уходом со сцены

Отмечается, что мероприятие будет посвящено полувековому сотрудничеству певца с поэтом-песенником Берни Топином, который и стал автором тестов более 40 хитов Элтона Джона.

Также на аукционе будут представлены платиновые и золотые диски, одежда, фотографии, украшения и другие памятные вещи.

Ранее по теме: Ранее принадлежавшая Элтону Джону Ferrari Daytona уйдет с молотка

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году на аукцион выставлялся автомобиль Ferrari Daytona, ранее принадлежавший Элтону Джону. Начальная цена составляла 525 тыс. фунтов стерлингов (около 41 млн рублей). Известный поп-исполнитель владел этой машиной с 1973 по 1975 год, он приобрел автомобиль после того, как выпустил альбом Goodbye Yellow Brick Road (всего в мире продано более 30 млн копий).

Читайте ранее в этом сюжете: Вышел первый трейлер фильма «Рокетмен» про творческий путь Элтона Джона

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аукционы предметов искусства и исторических раритетов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить