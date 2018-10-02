В Переславле Ярославской области сменился главврач больницы

Переславль-Залесский, Ярославская область, , 09:32 — REGNUM 2 октября на еженедельной планерке в администрации Переславля-Залесского был представлен новый главный врач Центральной районной больницы Кирилл Харчиков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Руслан Пецух, занимавший этот пост с декабря 2017 года, сложил свои полномочия. Кирилл Харчиков до назначения в Переславль был главным врачом Детской больницы №1 в Ярославле. Эта больница в числе других подверглась реорганизации путем присоединения к другому учреждению. Как юридическое лицо Детская больница прекратила свое существование 25 сентября 2018 года. И меньше, чем через неделю, бывший главный врач Детской больницы Кирилл Харчиков получил назначение в Переславль.

В Переславской ЦРБ в последние годы главные врачи менялись очень часто, также долго работают сотрудники в приставкой И.О. До Кирилла Харчикова Переславскую больницу возглавлял также выходец из Ярославля Руслан Пецух, до этого была череда исполняющих обязанности главврача, пробовал руководить переславским здравоохранением москвич Сергей Апетов, но уволился через несколько месяцев. Центральная районная больница Переславля испытывает острейший кадровый голод, не хватает терапевтов и врачей-специалистов. Каждый новый назначенец заявляет о намерении решить проблему дефицита кадров. До сих пор это никому не удавалось. Также областной Департамент здравоохранения планировал построить на территории больничного городка в Переславле инфекционный модуль взамен закрытого инфекционного отделения. Это было обещано директором департамента Русланом Саитгареевым в начале 2017 года. Однако до сих пор модуль не построен.